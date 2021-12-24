إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرتين في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرتين مناهضتين للاستيطان في نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين بمظاهرتين في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها احتجاجاً على مخططات الاحتلال للاستيلاء على مساحات من أراضيها وإقامة بؤر استيطانية ما أدى إلى إصابة 5 منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

واستشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها بلدة بيتا منذ شهر أيار الماضي رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح الذي يتوسط بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.

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