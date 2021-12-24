روسيا: نقدرموقف الصين الداعم للمقترحات المتعلقة بالضمانات الأمنية

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أن موسكو تقدر رد فعل الصين على موقفها من المقترحات المتعلقة بـ “الضمانات الأمنية” وأن بلاده تدعو الغرب إلى عدم تجاهل تصميم موسكو وبكين بالدفاع عن مصالحهما الوطنية.

وقال ريابكوف في مقابلة مع مجلة “الحياة الدولية” الروسية: “نقدر رد فعل بكين وممتنون لها على مثل هذا الموقف الواضح الذي لا لبس فيه تجاه مقترحاتنا” مضيفا “التفاعل مع جمهورية الصين الشعبية وثيق جدا في مختلف المجالات ولدينا علاقات فريدة من نوعها وهي علاقات شراكة استراتيجية شاملة”.

وتابع ريابكوف: “علاقات فريدة تماما تسود بين قائدي الدولتين وتتعاون أجهزة البلدين بشكل وثيق بين بعضها ولا سيما في المجال العسكري وكل ذلك سوف يتعمق أكثر”.

وأكد ريابكوف أن عمق التفاعل والتنسيق بين موسكو وبكين وشكل التعاون بينهما في الرد على توسع حلف الناتو يجب ألا يقلق أحدا لا الدول الداخلة في الحلف ولا الدول الراغبة في الانضمام إليه.