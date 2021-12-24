مسؤول أممي: روسيا تلعب دوراً في الحفاظ على السلم الدولي

نيويورك-سانا

أكد رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن روسيا تلعب دورا في الحفاظ على السلم الدولي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شاهد قوله اليوم: “روسيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي تلعب دائما دورا مركزيا في الحفاظ على السلم والأمن العالميين” مضيفا: “من المهم للغاية أن تكون الدول الكبرى مثل روسيا على الخطوط الأمامية في حل قضايا عصرنا”.

وأشار إلى أن روسيا كانت تدعو دائما الى الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في السياسة العالمية وقال: “نرحب بدعمها لعمل الجمعية العامة للأمم المتحدة ودورها المثمر في عمل كل اللجان الرئيسية الست”.

وأوضح شاهد أن روسيا تسهم أيضا بقسطها الحيوي في الجهود العالمية والدولية لمكافحة كورونا وتقديم المساعدة لعدد من الدول التي أصابتها الجائحة.