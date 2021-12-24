ضابط أوكراني سابق يؤكد وجود عسكريين بريطانيين في بلاده

كييف-سانا

أكد العقيد السابق في جهاز الأمن المركزي الأوكراني فاسيلي بروزوروف اليوم وجود مرتزقة وعسكريين من الجنسية البريطانية في أوكرانيا لبناء قاعدة عسكرية في البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بروزوروف قوله “إن بريطانيين يوجدون جنوب أوكرانيا وتحديدا في منطقة نيقولايف حيث يتم نقلهم بالجو من منطقة ألبيون البريطانية إلى قاعدة كولباكينو الجوية الأوكرانية”.

وأضاف “الغاية الأساسية من ذلك بناء وحماية القاعدة العسكرية البحرية التي يتم إنشاؤها في مدينة أوتشاكوف على ساحل البحر الأسود”، مشيرا إلى أن الطائرات القادمة من بريطانيا على متنها مهندسون ومتخصصون وعتاد ولوجستيات وعناصر أمنية لحماية المشروع.

ووفق بروزوروف فإن العناصر الموجودة يقدر عددها بالعشرات لكنه لا يملك المعلومات الكافية عن العدد المؤكد.

وكانت وزارة الخارجية الروسية كشفت في وقت سابق أن ضباطاً وعسكريين من بريطانيا يشرفون على تدريب الجيش الأوكراني في دونباس ما يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات مينسك التي تلزم بسحب جميع التشكيلات المسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية والمرتزقة من منطقة الصراع.