موسكو: تدريبات الناتو في أوكرانيا تحمل اتجاها معادياً

موسكو-سانا

أكد رئيس القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكيي بوليشوك اليوم أن تدريبات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أوكرانيا تحمل اتجاها معاديا لروسيا.

وقال بوليشوك لوكالة سبوتنيك “في عام 2021 عقدت سبع مناورات مشتركة بين كييف والناتو بما فيها مناورات ديفيندر يوروب التي تعد أكبر مناورة خلال ربع قرن” مشيراً إلى أن نطاق المناورات والمنطقة التي تشملها ومدتها الزمنية في تزايد… وكل التدريبات تربطها فكرة واحدة وتحمل اتجاها معاديا لروسيا.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن خلال مباحثاتهما عبر الانترنت مؤخراً إلى عدم تحميل روسيا مسؤولية الوضع حول أوكرانيا مطالباً حلف شمال الأطلسي “ناتو” بضمانات أمنية بعدم توسع الحلف شرقاً.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “ناتو” خلال الآونة الأخيرة توتراً بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية الأمر الذي تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.