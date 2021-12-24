أعراض مبكرة للخرف يمكن أن تظهر في منتصف العمر

لندن-سانا

أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن الأعراض المبكرة للخرف يمكن أن تظهر في منتصف العمر على خلاف الاعتقاد الشائع بأنه مرض يصيب كبار السن فقط.

وأوضح خبراء الهيئة في مقال نشرته مجلة “بي ام جي” أن الخرف مرض يرتبط بفقدان الذاكرة بشكل أساسي إلا أن ذلك ليس العلامة المنذرة المبكرة الأولى حيث هناك علامات أخرى منها التغييرات الجسيمة في السلوك الاجتماعي واللغة بما في ذلك اللامبالاة تجاه الرعاية الذاتية واحتياجات الآخرين وفقدان الكلام والفهم وفقدان التعاطف والتشتت والاندفاع والتخلي عن الذات والسلوكيات النمطية ما يجعل الأنشطة اليومية صعبة بشكل متزايد وقد يكون الشخص في نهاية المطاف غير قادر على الاعتناء بنفسه.

ولفت الخبراء إلى أن هذه الأعراض دليل على الإصابة بما يسمى الخرف الجبهي الصدغي الذي يظهر عادة في منتصف العمر مع متوسط عمر يبدأ بين 45 و65 عاما ويبلغ ذروته في العقد السابع.

ونصح الخبراء من تظهر لديه هذه الأعراض بزيارة الطبيب العام لإجراء فحوصات بسيطة ومحاولة العثور على سبب الأعراض فعلى الرغم من أن بعض عوامل الخطر البارزة مثل العمر لا يمكن تعديلها إلا أن بعضها الآخر قابل للتغيير.