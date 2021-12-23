الرئاسة الفلسطينية تدعو إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت الرئاسة الفلسطينية مجدداً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب مستوطنيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها وفقاً لوكالة وفا اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين في مدنهم وقراهم بحماية ومشاركة من قوات الاحتلال والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين عدا عن ترويع الأطفال وتخريب ممتلكاتهم وقطع الطرق.

وأكدت الرئاسة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين المستمرة بحق الفلسطينيين.