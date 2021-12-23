أمسية غنائية طربية بصوت ميرنا الملوحي على خشبة الحمراء

دمشق-سانا

حظي عشاق الطرب الأصيل بأمسية غنائية دافئة للمطربة ميرنا الملوحي على خشبة مسرح الحمراء الدمشقي.

وتميزت ميرنا بأدائها اللافت لمجموعة من الأغاني الصعبة برفقة أوركسترا قصيد بقيادة المايسترو كمال سكيكر فغنت لمطربين سوريين ولبنانيين ومصريين بصوت دافئء اطرب الحضور .

بداية البرنامج اختارتها الملوحي أن تكون مع أغنية أنا قلبي ليك ميال للمطربة فايزة أحمد وكانت أغاني الراحل فريد الاطرش حاضرة إذ أدت أغنية بقا عايز تنساني لتنتقل بعدها إلى دارت الأيام للسيدة أم كلثوم ولم تكن أعمال السيدة فيروز غائبة عن الحفل إذ أدت لها ميرنا يارايح ع كفرحالا ومن عز النوم إضافة لأغنية أمنلي بيت لزياد الرحباني.

الأمسية التي أدت فيها ميرنا قصيدة مضناك لمحمد عبد الوهاب تخللتها تقاسيم صولو على القانون أبدع بأدائها الشاب أوج أبو زيد ليفتتح بها الدور الغنائي خفيف الروح لسيد درويش حيث غنته ميرنا بكل اقتدار وحرفية نظرا لصعوبة ادائه وتفاعل معها الحضور تصفيقا وغناء.

المطربة ميرنا الملوحي خريجة الأدب الإنكليزي بينت في تصريح لمراسل سانا أنها بدأت بتطوير موهبتها منذ العام 2004 من خلال دراسة الصولفيج والغناء الشرقي في المعهد العالي للموسيقا منوهة بأنها دخلت الاحتراف منذ العام 2014 مع فرقة طرب دهب و ركزت في جل أغانيها على الموشحات و الطرب الأصيل داعية إلى الاهتمام بكل ما يتعلق بالطرب والغناء الشرقي.

وبدوره ذكر المايسترو كمال سكيكر قائد فرقة قصيد في تصريح مماثل أن فرقته تشكلت في العام 2008 وهي من الفرق الموسيقية التي تعنى بالتراث الموسيقي والطرب من طلاب وخريجي المعهد العالي للموسيقا مشيرا إلى أنها تختص بالأعمال الغنائية الشرقية والطربية والتراثية عبر إعادة توزيع يخدم هذه الأغاني حتى تواكب العصر مع الحفاظ على هويتها.

هادي عمران