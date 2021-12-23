وسط حضور شعبي كبير… ريسيتال ميلادي في كاتدرائية سيدة النياح بدمشق

دمشق-سانا

وسط حضور شعبي كبير أقامت كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بدمشق مساء اليوم ريسيتالاً ميلادياً بعنوان “نسجد لميلادك” أحياه الأب بيتر حنا برفقة عازف البيانو فادي سعادة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وتضمن الريسيتال ترانيم ميلادية منوعة نالت إعجاب الحاضرين إضافة إلى مقطوعات موسيقية دعت إلى نشر المحبة والسلام و عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن تلاه جولة كرنفالية لكشاف رعية الكاتدرائية في المنطقة قدم خلالها أعضاء الكشاف مجموعة من المعزوفات والإيقاعات والمقطوعات الموسيقية الميلادية.

حضر الريسيتال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي وعدد من الفنانين ورجال الدين المسيحي وفعاليات ثقافية واجتماعية.

هيلانه الهندي