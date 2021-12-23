إضاءة شجرة الميلاد والمغارة في صدد بريف حمص

حمص-سانا

شهدت ساحة حديقة الشهداء في بلدة صدد بريف حمص مساء اليوم إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح المغارة الميلادية “ميلادك زينة أعيادنا”.

وتضمنت الاحتفالية التي تقام للسنة الثامنة على التوالي بجهود تطوعية من أخوية جامعيي صدد “شباب على طول” مشهداً تمثيلياً لفعالية الميلاد ومغارة ميلادية ضمن عدة غرف.

عبلة الحي المسؤولة الإعلامية لأخوية جامعيي صدد أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم اختيار ساحة الشهداء بجانب مطرانية السريان الأرثوذكس لتنفيذ المغارة وتم تقسيمها إلى غرف لتجسد في إحداها حياة بلدة صدد التراثية والحضارية في حين تم عرض أدوات الزراعة القديمة والنول القديم في غرفة أخرى إضافة إلى تخصيص مساحة لألعاب الأطفال التي ضمت مجسمات ميلادية وألعاباً كرتونية وشخصيات محببة للأطفال.

رئيس بلدية صدد ثائر قسطون أشار إلى أن الفعالية اليوم تحمل بين طياتها الفرح والأمل بغد أفضل يمحو أوجاعاً وآلاماً شهدتها البلدة خلال السنوات الماضية عبر تدمير ممنهج لمعالمها الحضارية والثقافية والدينية جراء الإرهاب موضحاً أن أهالي البلدة سعوا إلى أن يعيشوا أجواء العيد وتفاصيله كتقليد سنوي عقب تحريرها من الإرهاب على أيدي بواسل الجيش العربي السوري بإضاءة شجرة الميلاد والمغارة لتكون مبعث سرور وبهجة للصغار والكبار.

وعبر عدد من الأهالي الذين حضروا الفعالية عن مشاعر الفرح والتفاؤل التي حملتها إضاءة الشجرة والمغارة في رسالة من شعب يأبى الاستسلام ويعشق الحياة والنصر.

رشا المحرز