بحث سبل تعزيز التعاون التربوي بين سورية وجمهورية دونيتسك الشعبية

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم مع وفد جمهورية دونيتسك الشعبية الذي يزور سورية برئاسة النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة في الجمهورية غينادي ليبيد آفاق التعاون التربوي والتعليمي.

وأكد الوزير طباع أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين ولا سيما في مجال التربية والتعليم وتبادل الوفود الشعبية والثقافية مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات وتوسيعها والتعاون في ترميم المدارس وتبادل الوفود الطلابية من المتفوقين.

من جهته أكد ليبيد استعداد بلاده لتعزيز التبادل الثقافي والتربوي لافتاً إلى متانة العلاقات الثنائية بين سورية وجمهورية دونيتسك الشعبية والتي تحظى بدعم قيادتي البلدين.

رحاب علي