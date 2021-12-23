إخماد تسعة حرائق بدمشق والأضرار مادية

دمشق-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق اليوم تسعة حرائق نشبت في مناطق متفرقة من المحافظة واقتصرت الأضرار على الماديات.

وبين العميد داؤود عميري قائد فوج اطفاء دمشق في تصريح لمندوبة سانا أن الحريق الأول نشب ضمن شركة الشموع للشحن وهو عبارة عن احتراق رافع جهد وبطارية وأدوات بسيطة فيما الحريق الثاني كان في ورشة خياطة حقائب في منطقة الشيخ محي الدين أما الثالث ضمن سقيفة منزل بمنطقة المزة مقابل بنك الدم والرابع ضمن غرفة في حي الكستنا بدف الشوك والخامس خزان كهرباء بساحة الأشمر.

وتابع عميري إن الحريق السادس نشب ضمن عمود كهرباء مع الأكبال بمنطقة المزة طلعة مشفى يوسف العظمة العسكري ونشب الحريق السابع ضمن عمود كهرباء بساحة المسعودي بالمزة والثامن عبارة عن احتراق خرداوات وأسلاك كهربائية بمستودع في منطقة المزة والتاسع احتراق منزل بركن الدين عبارة عن غرفة وصالون وشرفة.

وأشار عميري إلى أن عناصر فوج الإطفاء سيطروا على جميع الحرائق وأخمدوها دون وقوع أي إصابات مبيناً أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

رحاب علي