وفود من الإمارات وإيران وكوبا تزور الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي

دبي-سانا

حظي الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي اليوم بزيارة وفود رسمية من الإمارات العربية المتحدة وإيران وكوبا في سياق الزيارات للجناح منذ افتتاحه في الـ 1 من تشرين الأول من العام الجاري.

واستقبل سفير سورية لدى الإمارات المفوض العام للجناح السوري الدكتور غسان عباس ومدير الجناح المهندس خالد الشمعة رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي برفقة وفد من مراكز محمد بن راشد لأبحاث الفضاء حيث قدما للوفد عرضاً عن محتويات الجناح والتي تبرز حضارة سورية وتاريخها العريق واكتشافاتها الأثرية.

بدوره قام المنصوري بتسليم السفير عباس علم الجمهورية العربية السورية الذي حمله معه خلال رحلته إلى الفضاء معرباً عن سروره لزيارة جناح سورية التي تتميز بالقدم والعراقة والحضارة.

كما زار الجناح وفد تجاري إيراني ضم ممثلين عن قطاع التعدين والمناجم حيث عقد اجتماع تمت فيه مناقشة مدى أهمية التعاون التجاري واستمراره بين البلدين الصديقين.

وزار وفد كوبي رفيع المستوى برئاسة روبيرتو بلانكو دومينغيز سفير جمهورية كوبا لدى الإمارات الجناح السوري حيث تم البحث في فرص التعاون بين الجانبين.

وعبر السفير عباس عن الحرص الكبير لغالبية الشركات والمستثمرين في سورية على إبرام شراكات تجارية مع الشركات الكوبية لتسهيل دخول المنتجات السورية إلى كوبا والاستفادة من التسهيلات للمستثمرين الأجانب لزيادة التعاون التجاري ولا سيما في قطاع البناء والنسيج والإسمنت.

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