مركز الميادين يستقبل العشرات من المستفيدين من التسوية الشاملة في دير الزور

دير الزور-سانا

واصل مركز التسوية بمدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي استقبال الراغبين بالانضمام إلى التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة التي انطلقت في الرابع عشر من الشهر الماضي واستفاد منها الآلاف من المواطنين الذين عادوا لحياتهم الطبيعية.

وفي تصريحات لمراسل سانا أشار عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم إلى أن التسوية تتم بسهولة ويسر حيث أكد عبد الرحمن الحلو أنه علم عبر وسائل الإعلام بالتسوية وقدم من مدينة الدمام في السعودية إلى مركز الميادين وقام بتسوية وضعه كي يعود للاستقرار في سورية ويمارس حياته الطبيعية لافتاً إلى أنه لقي كل الترحيب والتسهيلات خلال التسوية داعياً جميع أبناء الوطن المهجرين للعودة إلى ديارهم والمساهمة بإعادة الإعمار في سورية.

وبين شادي الحج حسين أنه متخلف عن الخدمة الإلزامية وقام بإجراء التسوية تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري.

وأعرب إبراهيم العثمان عن سعادته بالعودة إلى دياره قادماً من منطقة الجزيرة السورية مؤكداً أن الوطن هو أثمن ما يملكه الانسان.

وبين أحمد العلي أن التسوية مكنته من العودة لحياته الطبيعية منوها بحسن المعاملة التي لقيها خلال إجراء التسوية.

وتستمر في مركز الميادين خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية للعودة الى الوطن.

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