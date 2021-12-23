تأجيل بعض مباريات الدوري الإنكليزي بسبب تداعيات أوميكرون

لندن-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تأجيل تسع مباريات من مباريات الدوري تبعاً لتصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الرابطة قولها في بيان إنه “تم تأجيل تسع مباريات من عشرين مباراة بالبريميرلييغ في الآونة الأخيرة” مشيرة إلى أن “الأندية قررت الاثنين الماضي بألا تحدث أي تغييرات على جدول مباريات فترة الأعياد”.

يذكر أن العديد من الأندية كانت تطالب بإيقاف الدوري الإنكليزي بشكل مؤقت في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة بين جميع أندية المسابقة.