جولة جديدة من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران الاثنين المقبل

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أن الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد ستعقد يوم الاثنين القادم في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال الاتحاد في بيان اليوم: إن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة ستعقد اجتماعاً يوم الاثنين الـ 27 من كانون الأول الجاري في فيينا وسيترأسه نائب الأمين العام المدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا فيما سيحضر الاجتماع ممثلون من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

وأوضح البيان أن “المشاركين سيواصلون مناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق من قبل جميع الأطراف”.

بدوره أعلن منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا اليوم أن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة ستجتمع الاثنين المقبل لمناقشة وتحديد الخطوات التالية لافتاً إلى أنه “من المهم تسريع وتيرة مناقشة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدما والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لتسهيل المفاوضات”.

وعقدت سبع جولات من المحادثات بين إيران والمجموعة الدولية حول الاتفاق النووي في فيينا في ظل تأكيد الجانب الإيراني التزامه بالوصول إلى نتائج إيجابية تكفل رفع الحظر الأمريكي الجائر المفروض على بلاده وتعنت الطرف الأمريكي واستمراره بسياسات فرض العقوبات والاجراءات الأحادية.

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