(السيدة العذراء في عيون الشعراء)… مهرجان شعري لملتقى القرداحة الثقافي بحمص

حمص-سانا

أضفت الكلمة والقصيدة الوجدانية وأجواء الميلاد الدفء على المهرجان الشعري الذي نظمه المركز الثقافي بحمص بعنوان (السيدة العذراء في عيون الشعراء).

المهرجان الذي نظم بالتعاون مع ملتقى القرداحة الثقافي يعتبر تقليداً سنوياً حيث أقيم سابقاً في العديد من المحافظات ليحط رحاله في مدينة حمص وأمام جمهورها.

واستهل المهرجان الشاعر عيسى الإبراهيم بقصيدة عمودية تحكي عن السيدة العذراء ووليدها وفيها بعض الأفكار عن مسيرة السيد المسيح.

وشاركت الشاعرة نداء حسين بقصيدة عمودية بعنوان (السيدة العذراء) ناجت فيها السيدة العذراء كي تشفع للمتعبين والمتألمين في الأرض وأن تصلي لنا فالخوف في أعماقنا يبني بيوتاً.

وكان للشاعر غسان دلول /قصيدة بعنوان (السيدة العذراء وطفل المغارة) استخدم فيها الأسلوب البسيط القريب من المتلقي معرباً عن أمله في أن تتجدد بهجة الأعياد وينتشر السلام ويملأ القلوب ويعود وطننا أرضا للسلام والأمان.

الشاعرة سارة خير بك قرأت قصيدة وطنية بعنوان (وطني الحبيب) تحدثت فيها عن دعوة الأنبياء إلى نشر الحب والسلام وتمسك السوريين بوحدتهم بوجه ما يحاك ضدهم أما الشاعر محسن غانم فقدم قصيدة نثرية وجدانية بعنوان (أهرب منك) تجلت فيها حالة عشق وحب وهيام.

وألقت الشاعرة نورا اليونس قصيدة نثرية عنوانها (في مولد النور) أشارت فيها إلى أن الوجود تمجد بميلاد السيد المسيح وما حمله للبشرية من قيم انسانية سامية ودعوة لنبذ العداء ونشر السلام.

وقدم الشاعر عمار مرهج مدير ملتقى القرداحة الثقافي قصيدة بعنوان (مولد السيد المسيح) تناولت معاني احتفت برسول الأماني وحكيم الأرض.

واختتمت الفعالية بتكريم المتروبوليت جورج أبو زخم مطران حمص وتوابعها للروم الأرثوذكس لدوره في العمل الإنساني والأهلي خلال فترة الحرب على سورية.

لارا أحمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency