وحدات الهندسة تفجر قنبلة يدوية قرب ساحة تشرين في السويداء

السويداء-سانا

قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم بتفجير قنبلة يدوية بالقرب من ساحة تشرين بمدينة السويداء.

وذكر مصدر في قيادة شرطة السويداء لمراسل سانا أنه تم الإبلاغ عن وجود قنبلة يدوية إلى الشرق من ساحة تشرين وسط مدينة السويداء حيث تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والطلب من وحدات الهندسة التعامل معها.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة لجأت إلى تفجير القنبلة في المكان ونجم عن ذلك صوت قوي سمع في بعض أرجاء المدينة دون وقوع أي أضرار.

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