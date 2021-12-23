تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في الحسكة

الحسكة-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة عدداً من الضبوط التموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة وذلك خلال الجولات اليومية التي نفذتها الأسبوع الماضي والحالي على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم الشعبية.

وبين مدير مديرية الشؤون الصحية باسل العباوي لمراسل سانا أن الضبوط شملت 18 ضبطاً صحياً تتعلق بمخالفات عدم التقيد بالشروط الصحية للبيع والنظافة العامة والتعامل بمواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأشار العباوي إلى أن دوريات الرقابة قامت بمصادرة 15 كرتونة من مواد مختلفة منتهية الصلاحية شملت بعض أصناف الشوكولا والبهارات والزهورات والنسكافيه وتم إتلافها أصولاً وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

وأكد العباوي أن الدوريات شددت جولاتها على المقاهي لضمان التقيد التام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وعدم دخول الأطفال القصر والأحداث إلى المقاهي تحت طائلة الإغلاق.

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