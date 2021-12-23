اللواء سلامي: القوة البرية للحرس الثوري ضمانة لأمن إيران

طهران-سانا

اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن القوة البرية للحرس ضمانة مطمئنة للاستقلال ووحدة الأراضي والأمن القومي للبلاد.

وفي تصريح اليوم على هامش المرحلة البرية لمناورات (النبي الأعظم) المشتركة الـ 17 للحرس الثوري جنوب البلاد أشار اللواء سلامي إلى أن ما تم عرضه في هذه المناورات هو تركيبة من العناصر الرئيسية للقدرة القتالية للقوة البرية لحرس الثورة والتي تضمنت الدفاع الراسخ في مواقع ثابتة وعمليات مضادة للإنزال الجوي واستخدام الطائرات المسيرة الهجومية والألغام القافزة وقدرة نيران الدروع.

ولفت سلامي إلى أن النقاط الجديدة في المناورات تشمل الاستخدام المؤثر للطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية والاستطلاعية التي تشكل أجزاء جديدة من القدرات الهجومية للقوات البرية.

وانطلقت الاثنين الماضي مناورات (النبي الأعظم) الـ 17 المشتركة للحرس الثوري الإيراني في منطقة سواحل هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان جنوب وجنوب غرب إيران.