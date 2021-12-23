موسكو: محاولة واشنطن استغلال الحوار لدعم أوكرانيا تؤزم الوضع

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن محاولات الولايات المتحدة استغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لصحيفة (الحياة الدولية) اليوم: إننا “نرغب في إضفاء الطابع الرسمي بسرعة على تلك الاتفاقات التي قمنا بصياغتها على الورق” مشيراً إلى أنه إذا كان الشرط المسبق من الجانب الأمريكي هو تنفيذ إجراءات معينة على الأراضي الروسية بما يصب في مصلحة واشنطن والناتو وكييف فإن هذا الأمر لن يفلح”.

وأضاف ريابكوف: “في هذه الحالة ستستنتج روسيا أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية للتفاوض وأن كل ما يحدث يستخدم كغطاء لمواصلة سياسة التطوير العسكري لأراضي أوكرانيا ودول أخرى لأغراض معادية لروسيا”.

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