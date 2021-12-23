الشرطة العراقية تعتقل إرهابياً شمال البلاد

بغداد-سانا

اعتقلت الشرطة العراقية اليوم إرهابيا غرب محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان إنه استنادا إلى معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية والتي أفادت بوجود أحد الإرهابيين في قرية العملة الجنوبية التابعة لناحية العياضية غرب نينوى وبعملية نوعية تمت بالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة 15 وشاركت فيها مفارز استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 73 وقوة من الفوج ذاته أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي في المنطقة المشار إليها.

وأضاف البيان إن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مختلف المناطق العراقية.