ضبط صهريج يسرق المازوت عبر دارات كهربائية بمدينة التل

ريف دمشق-سانا

بعد تتبع وملاحقة دقيقة تمكنت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق اليوم من ضبط صهريج آخر في مدينة التل بعد أقل من 24 ساعة على ضبط أول صهريج يغش بوجود دارة تحكم عن بعد أثناء عملية التعبئة للمواطنين.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سائر سليمان شيحا في تصريح صحفي أنه بعد ضبط الصهريج الأول بالأمس تم التركيز على معرفة من يصنع ويركب ويستخدم هذه الدارات بعد أن انتقلت من محطات الوقود إلى صهاريج توزيع مازوت التدفئة وتم جمع معلومات متكاملة حول أسماء كثيرة ستقوم عناصر حماية المستهلك بملاحقتها وضبطها.

وكشف شيحا أن الصهريج ضبط في مدينة التل لموزع مازوت بمخالفة التلاعب بالكيل لمادة المازوت عبر وضع دارات الكترونية مخفية يصعب الكشف عنها بغية الغش بالكيل للاتجار بالمازوت حيث قدرت الكمية بـ 589 ليتر مازوت تدفئة أخذت من مخصصات دير في صيدنايا.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدم التهاون مع المخالفين والتعامل معهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وكانت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ضبطت مساء أمس صهريج مازوت في ضاحية قدسيا يقوم بسرقة المازوت أثناء عملية التعبئة للمواطنين من خلال دارات تحكم كهربائية.