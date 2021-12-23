طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية في اليمن

صنعاء-سانا

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه المناطق والأحياء السكنية في اليمن مخلفاً أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

ونقل موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني يمني قوله: إن “طيران العدوان شن ثلاث غارات على العاصمة اليمنية صنعاء كما شن 46 غارة على ثلاث محافظات يمنية”.

وأضاف المصدر: إن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 15 غارة على البلق بمديرية الوادي و14 غارة على مديرية صرواح وخمس غارات على مديرية الجوية.

وأشار إلى أن الطيران استهدف بثماني غارات منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف وبثلاث غارات مديرية الحزم في محافظة الجوف كما شن غارة على مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.