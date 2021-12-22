صوت الفرح بأمسية ميلادية في ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

أحيت جوقة مار بالاي التابعة لرعية مطرانية السريان الأرثوذكس بطرطوس بقيادة المرنمة رانيا شهدا بحضور راعي مطرانية حمص وحماة وطرطوس وتوابعها للسريان الأرثوذكس نيافة الحبر الجليل مارتيموثاوس متى الخوري مساء اليوم أمسية ميلادية حملت عنوان صوت الفرح وذلك على صالة المركز الثقافي العربي في طرطوس.

المطران مارتيموثاوس متى الخوري قال في تصريحات للصحفيين إن عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة تتزامن مع احتفالات سورية التي نتذكر فيها انتصارات البطولة في مدينة حلب متمنياً أن تحمل الأيام القادمة كل الفرح والخير والبركة لسورية ولأهلها الطيبين الذين يستحقون الخير والمحبة.

وأضاف من هنا أيضاً نوجه رسالة مباركة ومعايدة لكل السوريين في الخارج نقول لهم إن مكانكم في سورية ونتمنى أن نراكم قريباً في الأرض التي اشتاقت لكم وتنتظر عودتكم مشيرا إلى أهمية التضحيات التي قدمها الجيش السوري البطل والتي بفضلها اليوم نحن نعيش الفرح والأعياد.

بدورها رانيا شهدا مسؤولة الكورال أكدت أن كورال جوقة ماربالاي جاء اليوم يحمل معه الفرح ليسمع الناس صوت الفرح مضيفة نطلب من طفل المغارة بهذه الأيام المباركة أن نعيش الفرح الحقيقي وأن يزرع الأمن والمحبة في قلوبنا وبيوتنا حتى نعيش السلام الحقيقي.

بدورهم أعضاء الفرقة أكدوا أنهم يريدون أن يوصلوا بصوتهم اليوم الفرح لكل العالم متمنين أن يعم السلام والمحبة كل أرجاء المعمورة.