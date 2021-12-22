الداخلية: لا صحة لما يتداول حول إيقاف إصدار جوازات السفر الفورية

دمشق-سانا

نفت وزارة الداخلية ما تروجه بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف إصدار جوازات السفر الفورية.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت “سانا” نسخة أن اجراءات إصدار جوازات السفر وتجديدها بأنواعها الفوري والمستعجل والعادي مستمرة على حالها ولم يطرأ عليها أي تغير وأهابت الوزارة بصفحات التواصل الاجتماعي توخي الدقة وعدم ترويج معلومات دون التأكد من مصداقيتها.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناولت معلومات حول إيقاف خدمة انجاز جواز السفر بصورة فورية داخل وخارج سورية بسبب أعداد المتقدمين الكبيرة للحصول عليه.