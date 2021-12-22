دروس خاصة بعيدي الميلاد ورأس السنة في مركز التدريب الفندقي والسياحي بدمر

دمشق-سانا

تحضر مختلف المناسبات والأعياد في مركز التدريب السياحي والفندقي بدمر في دمشق حيث تماشي برامجه التدريبية وصفوفه مختلف المواسم حسب القائمين عليه لإكساب الطلاب مهارات وفنوناً متنوعة تزيد تنافسيتهم في سوق العمل.

مديرة المركز هلا درويش ذكرت في تصريح لـ سانا أن هدف المركز تخريج كوادر بشرية مدربة وكفوءة تمتلك خبرات ومهارات منوعة لذلك تتضمن مناهجه دروساً نوعية خاصة بالمناسبات والأعياد تركز على سبيل المثال على طرق إعداد أصناف الطعام وتقديمها وتزيين الطاولات وغيرها.

رئيس قسم الحلويات بالمركز غيلان الشرع ذكر أنه يدرب الطلاب حالياً على طريقة صناعة الحلويات الخاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة وتزيينها بأفكار مبتكرة فيما بين مدرس مادة المطبخ العملي إياد صالح أنه يقوم بتعليم الطلاب الأطباق التي توجد غالباً في سهرات هذه المناسبات كالسلطات بأنواعها المختلفة مع التأكيد على طرق غسل وتعقيم الخضار والالتزام بقواعد السلامة المهنية.

الشيف ناجح زيادة الذي يدرب الطلاب على طرق صنع الحساء بأنواعه بين ضرورة أن تسبق التدريب العملي دروس نظرية ليمتلك الخريجون أساسيات الطبخ ومهاراته لتطبيقها في الأماكن التي سيعملون فيها لاحقاً.

وكانت وزارة السياحة افتتحت مركز التدريب السياحي والفندقي في دمر بحلة جديدة بعد إعادة تأهيله في آب عام 2018 لتلبية احتياجات سوق العمل بكوادر مدربة ودعم تطوير الصناعة السياحية في سورية.

سكينة محمد وجيما ابراهيم