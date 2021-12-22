الطقس غداً.. الحرارة إلى انخفاض وثلوج على المرتفعات الجبلية العالية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً الخميس إلى الانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية مع استمرار تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق مع بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة قطبية المنشأ.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو غداً متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم وتكون الفرصة مهيأة لهطل الأمطار على أغلب المناطق ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية.

ويكون الجو في ساعات الليل بارداً ويحذر من حدوث الصقيع في المناطق الجبلية والشمالية وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة في أغلب المناطق بينما تكون جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الجنوبية والساحلية ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..