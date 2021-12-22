رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي قضايا الأمن الدولي

موسكو-سانا

بحث رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف اليوم مع نظيره الأمريكي مارك ميلي خلال اتصال هاتفي قضايا الأمن الدولي.

ونقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان: “إن الطرفين ناقشا القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الدولي” دون الكشف عن تفاصيل.

وجرت المحادثات بين الطرفين على خلفية توجيه موسكو اقتراحاً إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو لبلورة اتفاقيات راسخة ملزمة قانونا تستبعد توسع الحلف شرقاً ونشر أسلحة جديدة بالقرب من حدود روسيا.

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