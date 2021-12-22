زاخاروفا: موسكو نشرت وثائق الضمانات الأمنية لتتجنب تلاعب واشنطن

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها قررت نشر مسودة الضمانات الأمنية التي سلمتها إلى الولايات المتحدة لتجنب احتمال التلاعب من الجانب الأمريكي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في تصريحات اليوم “نحن نعرف شركاءنا الأمريكيين ونعلم أنه لا توجد حالة واحدة لم يباشر فيها الأمريكيون بالتلاعب بالصحافة.. وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك.. لذلك ومن أجل استبعاد أي تلاعب ولكي يكون هذا العمل مفتوحا حقا وخاصة مع الأخذ بالاعتبار ما يحدث الآن في المجال الأمني قمنا بالتفصيل بنشر المسلك الروسي تجاه هذه الوثائق”.

وأضافت زاخاروفا: إن موسكو سلمت في البداية هذه الوثائق لواشنطن عبر القنوات الدبلوماسية لاتاحة الوقت لها للتعرف عليها معتبرة أن ردود فعل العديد من المسؤولين الأمريكيين على نشر الوثائق من قبل روسيا غير دقيقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس مضمون مشروعي المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة حول ضمانات الأمن والاتفاقية المتضمنة إجراءات ضمان أمن روسيا والدول الاعضاء في “ناتو” اللذين تم تسليمهما للشركاء الغربيين.

وفي سياق آخر قالت زاخاروفا: إن من بين أسباب النشاطات الاستفزازية لدول حلف الناتو مؤخرا في البحر الأسود وغيره من المناطق الحساسية الفظيعة من جانب الولايات المتحدة تجاه خط غاز “السيل الشمالي 2” الذي يجلب الفائدة لأوروبا بأسرها.

ويشكل خط غاز “السيل الشمالي2” الذي ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر الشمال إحدى القضايا التي أسهمت في تصعيد التوتر من قبل الولايات المتحدة وفرضها المزيد من العقوبات على موسكو.

إلى ذلك اعتبرت زاخاروفا أن قيام السلطات الألمانية بمنع بث قناة RT باللغة الألمانية بمثابة إعاقة مباشرة لعمل الصحفيين متسائلة عن موقف منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المهنية الصحفية في الولايات المتحدة وأوروبا من هذا التصرف غير القانوني من قبل سلطات برلين.

وكانت شبكة RT أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق قناة إخبارية باللغة الألمانية بينما قامت السلطات الألمانية بوقف بث هذه القناة.