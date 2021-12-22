الاتصالات تمنع استقبال المراجعين دون شهادة لقاح كورونا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن منع دخول المراجعين إلى الوزارة والهيئات التابعة لها دون إبراز شهادة لقاح كورونا اعتباراً من الـ 3 من كانون الثاني القادم.

وبينت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

يذكر أن لقاح كورونا متاح ومجاني لدى 930 مركزا معتمدا في وزارة الصحة منتشرا في جميع المحافظات وكانت اتخذت وزارات ومؤسسات حكومية عدة إجراء مماثلا سيطبق بداية العام القادم بهدف الحد من انتشار كورونا وزيادة عدد متلقي اللقاح.

نور يوسف