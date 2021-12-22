تكريم عدد من ذوي الشهداء في احتفالية ملحمة وطن

دمشق-سانا

تقديراً لتضحيات آبائهم وأبنائهم في الدفاع عن الوطن نظمت مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع تجمع شباب المحبة والسلام احتفالية فنية حملت عنوان “ملحمة وطن 9” كرمت خلالها عدداً من ذوي الشهداء على خشبة مسرح الحمراء.

وتضمن برنامج الاحتفالية عروضاً فنية وموسيقية لفرقة يبرود الموسيقية قدمت من خلالها معزوفات لأغان وطنية كما قدمت الطفلة جنى محمد قصيدة وطنية بعنوان “بدنا تبقى معنا” وغنت الشابة ريم حيدر برفقة والدها عازف العود نبيل حيدر فقرة غنائية طربية وأخرى وطنية إضافة إلى “اسكتشات” مسرحية عالجت قضايا وطنية.

وفي كلمة له قال مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري: إن تكريم ذوي الشهداء أسمى تكريم لأن شهداءنا الأبرار هم من رسخوا القيم السامية وحموا الوطن بدمائهم الزكية ليصبحوا حكاية مجد وفخار لشعب يضحي في سبيل الانتصار” مؤكداً حرص قواتنا المسلحة على تكريس قيم البطولة والاستشهاد.

بدوره لفت محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران في كلمة له إلى أن هذا التكريم جزء من فعاليات مماثلة رعتها المحافظة على مستوى مناطقها ونواحيها ووحداتها الإدارية حيث لا يخلو مجلس مدينة أو بلدة أو بلدية من مكتب خاص لمتابعة قضايا وأمور ذوي الشهداء الذين سيبقون دائماً تحت ظل ورعاية مؤسسات الدولة.

هادي عمران

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