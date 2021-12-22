خطر دخول المستشفيات بسبب أوميكرون أقل بنسبة 80 بالمئة

جوهانسبرغ-سانا

كشفت دراسة حديثة قام بها المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا أن مواطني البلاد الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الموجة الرابعة الحالية من العدوى تقل احتمالية دخولهم المستشفى بنسبة 80 بالمئة إذا أصيبوا بمتحور أوميكرون مقارنة بالسلالات الأخرى.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن معدي الدراسة قولهم إنه بالمقارنة مع عدوى متحور دلتا في جنوب أفريقيا بين نيسان وتشرين الثاني ترتبط عدوى أوميكرون بانخفاض خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق أن 89 دولة رصدت إصابات بالمتحور أوميكرون مصنفة إياه فور اكتشافه لأول مرة في الـ 26 تشرين من الثاني الماضي بأنه مثير للقلق ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض.