مهرجان صنع في سورية غداً بمدينة يبرود

ريف دمشق-سانا

تنطلق غداً في مدينة يبرود بريف دمشق فعاليات الدورة الـ 131 من مهرجان التسوق “صنع في سورية” الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع محافظة ريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق بمشاركة نحو 80 شركة صناعية وطنية.

وفي تصريح لمندوب سانا أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي أن المهرجان الذي يقام لأول مرة في مدينة يبرود سيتضمن حسومات وعروضاً كبيرة من قبل الشركات على منتجاتها كافة والتي تتنوع بين الغذائيات والمنظفات والألبسة الشتوية والأدوات الكهربائية المنزلية وكل ما تحتاجه الأسرة.

وحسب قلعه جي تقدم إدارة المهرجان قسائم شراء مجانية لأسر وذوي الشهداء والجرحى وجوائز لزوار المهرجان إضافة إلى السحب على الميدالية الذهبية المقدمة من غرفة صناعة دمشق وعشرات جوائز الترضية من الشركات.

وكانت اختتمت أمس الدورة الـ 130 من المهرجان في صالة الجلاء الرياضية بدمشق بمشاركة أكثر من 120 شركة صناعية وطنية وتعود انطلاقة صنع في سورية إلى نيسان 2015 ليجول بعدها في العديد من المدن والمحافظات السورية كوسيلة للتدخل الايجابي عبر البيع بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك حسب القائمين عليه.

أحمد سليمان

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