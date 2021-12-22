دمشق-سانا

نظمت مؤسسة القدس الدولية “سورية بالتعاون مع اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية ندوة بعنوان ” التحديات في ظل عجز النظام العالمي” في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف الدكتور عبد الحميد دشتي بين أن المجلس يطالب دائما برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستغربا أن تكون الدول التي تدعم وتشغل تنظيمات إرهابية ترتكب أبشع الجرائم بحق السوريين دول أعضاء في الأمم المتحدة.

وأكد دشتي ضرورة التحرك لنصرة الشعوب المضطهدة ووقف الانتهاكات ضد الإنسانية وضرورة تفعيل الاتفاقيات العربية لتحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها واعادة صياغة تحالفات مع الدول التي نلتقي معها في الأهداف والغايات.

بدوره أكد مدير مؤسسة القدس الدولية “سورية” الدكتور خلف المفتاح ضرورة تحديد موقع العرب والقضية الفلسطينية في النظام العالمي الجديد معربا عن ثقته بأن خيار المقاومة سيحقق هدفه في تحرير الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها فلسطين وعاصمتها القدس.

حضر الجلسة سفير جمهورية اليمن في دمشق عبد الله علي صبري وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية وفعاليات ثقافية واجتماعية.

بشرى برهوم