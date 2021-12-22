87 صالة ومركزاً للسورية للتجارة في خدمة المواطن بحلب

حلب-سانا

منذ انتصار حلب على الإرهاب ودحره منها قبل خمسة أعوام تواصل المؤسسة السورية للتجارة الداخلية بحلب توسعها الأفقي وذلك عبر افتتاح المزيد من الصالات ومراكز البيع بهدف تحقيق التدخل الإيجابي في الأسواق وتوفير المواد الاستهلاكية وتوزيع المواد وفق البطاقة الإلكترونية حيث وصل عدد صالاتها ومراكزها إلى 87 صالة ومركزاً بالمدينة والريف.

وبين طلال فاعور مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة الداخلية بحلب لمراسل سانا أنه تم تأهيل 12 مركزاً للبيع ووضعها بالخدمة خلال العام الحالي وتزويدها بمختلف المواد الاستهلاكية إضافة إلى الاستمرار بتوزيع المواد المدعومة وفق البطاقة الإلكترونية وكذلك توزيع المواد عن طريق الجمعيات التعاونية وعدد من المؤسسات الحكومية حيث تم تزويدها بثمانين جهازاً للبطاقة الإلكترونية وبذلك يصل عدد منافذ البيع إلى 150 منفذاً لتوزيع المواد المدعومة مع استمرار العمل لوضع المزيد من المراكز بالخدمة ضمن خطة عام 2022.

ولفت إلى نشاط صالات المؤسسة خلال مواسم البيع كشهر رمضان المبارك وأيام الأعياد ومع افتتاح المدارس وفي فصل الشتاء إلى جانب تقديم قروض بالتقسيط للعاملين بالدولة لشراء السجاد والموكيت وتقديم سلات غذائية بالتقسيط في الأعياد عبر إقامة معارض بأيام محددة.

وفي صالة الأكرمية للسورية للتجارة تحدث خالد شعبان مدير الصالة عن انطلاق العمل بالصالة إثر تحرير حلب من الإرهاب منذ خمس سنوات وتزويدها بمختلف المواد التموينية والاستهلاكية ومستلزمات المدارس والقرطاسية لافتاً إلى أن أعمال التوسعة التي أجريت عليها مؤخراً أدت إلى التوسع بعملية البيع لتشمل المزيد من السلع والأجهزة الكهربائية والمنزلية والمنظفات والفواكه والخضار واللحوم والمواد المدعومة وفق البطاقة الإلكترونية لتخديم الأحياء المجاورة كسيف الدولة والأعظمية والأكرمية والحمدانية والفرقان كما تتم بالصالة عمليات البيع المباشر لإنتاج الفلاحين من الخضار والفواكه بأسعار منافسة.

وفي صالة التحرير بمركز المدينة بينت غادة الكن مديرة الصالة أنه ومنذ تحرير حلب من الإرهاب تم إدخال مواد استهلاكية جديدة والتوسع بمجال البيع بأسعار منافسة كتخفيض أسعار السجاد والبيع بالتقسيط بنسب تصل إلى 40 بالمئة وبيع المواد المنزلية والأدوات الكهربائية بحيث تخدم أحياء العزيزية والسريان والمنشية القديمة ومحطة بغداد إضافة إلى توزيع المواد المدعومة من الرز والسكر بكمية 400 طلب باليوم عبر البطاقة الإلكترونية.

وفي مستودعات الأعظمية للسورية للتجارة تحدث جميل شعبو مشرف التغليف عن أعمال تغليف السكر والرز لتوزيعها وفق البطاقة الإلكترونية في صالات السورية للتجارة حيث يتم يومياً تغليف أكثر من 35 طناً من المادتين.

قصي رزوق