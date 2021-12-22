روسيا: العقوبات الغربية انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية

موسكو-سانا

نفى ممثل مؤسسة روستيخ الحكومية الروسية مزاعم أمريكية حول انتهاك موسكو لقواعد منظمة التجارة العالمية في تنفيذ سياسة توطين الصناعات.

ونقلت وكالة انترفاكس عن الممثل الروسي قوله إن “الانتهاك الحقيقي لقواعد منظمة التجارة العالمية هو العقوبات الغربية.. حيث أظهرت استعداد سلطات الدول الغربية في أي وقت لوقف توريد أي منتج لروسيا تحت أي ذريعة”.

وأضاف “حدث هذا الموقف في وقت سابق مع مواد مركبة لمشروع مدني بحت هو عبارة عن أجنحة لطائرة (ام سي 21)” مبيناً أنه “في عام 2018 تم قطع الإمدادات عن روسيا على أمل إبطاء مشروع للطيران ونتيجة لذلك اضطررنا إلى إنشاء واختبار وتنفيذ المواد الخاصة بنا في أقصر وقت ممكن”.

وكان مكتب الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي اعتبر بوقت سابق أن استغناء روسيا عن الواردات وتحولها لتطوير الصناعات والمنتجات والخدمات المحلية “يعد خروجاً عن قواعد منظمة التجارة العالمية”.