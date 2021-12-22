نحن نصف وجه القمر… احتفالية للأطفال ذوي الإعاقة

حمص-سانا

بمناسبة اليوم العربي للأطفال ذوي الإعاقة أقامت مديرية ثقافة الطفل بحمص بالتعاون مع فريق مهارات حياة وعدة جمعيات ذات صلة احتفالية على مسرح دار الثقافة بحمص بعنوان “نحن نصف وجه القمر”.

وتضمنت الاحتفالية معرضاً فنياً لأشغال الأطفال ذوي الاعاقة في بهو المسرح ضم قطعاً مختلفة من صناديق الهدايا والكروشيه صنعها أطفال التوحد بمواد بسيطة ومن توالف البيئة.

وأوضحت المشرفة على المعرض لمراسلة سانا عتاب قباقيبو أن جمعية الربيع للتوحد تقيمه بهدف تنمية مهارات أطفال التوحد ودعمهم وتوجيه إبداعاتهم لما هو مفيد.

وتلا المعرض فقرات فنية على المسرح حيث قدم فريق شباب جمعية الرجاء لذوي الإعاقة فقرة العراضة الحمصية التراثية فيما قدم أطفال جمعية الربيع للتوحد مسرحية استعراضية وأطفال جمعية رعاية الطفل فقرة راقصة بعنوان “كف على اليمين” وأطفال جمعية مصابي الحرب وجمعية الإعاقة السمعية فقرة “ما أحلى أن نعيش” فيما قدمت جمعية المكفوفين وضعيفي البصر فقرات من الشعر والعزف أداء أمير تركماني شعراً وأسامة محمد بالعزف على آلة الكمان.

كما شملت الاحتفالية مقطوعات غنائية لكورال جمعية “ثمار المحبة” بإشراف المدربة جولي موسى أدى الاطفال فيها أغاني طربية مع مسرحية وتكريم الطفلين محمود سعدية وعبد الرحمن القيم الفائزين بجائزتي وزارة الثقافة لذوي الإعاقة في مجال الرسم.

وعن الاحتفالية بينت سمر المصطفى مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص لمراسلة سانا أن الهدف منها تقديم الدعم المعنوي للأطفال ذوي الإعاقة ليحققوا النجاح ما يجعلهم مميزين بالمجتمع.

بدورها لفتت صبا وسوف مديرة ثقافة الطفل بحمص والمشرفة على الاحتفالية إلى أنهم سعوا من خلالها إلى تسليط الضوء على الأطفال الذين استطاعوا بإعاقتهم أن يثبتوا أن الإعاقة ليست حجر عثرة في طريق تحقيق الذات.

حنان سويد

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