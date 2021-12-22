(الراتب لبيتك).. خدمة إضافية لبريد حمص

حمص-سانا

بهدف توفير الخدمات والجهد والوقت للمتقاعدين بدأت مديرية البريد في محافظة حمص تقديم خدمة “الراتب لبيتك”.

وأوضحت فادية سقر مديرة بريد حمص لمراسلة سانا أن خدمة “الراتب لبيتك” هي إحدى الخدمات الجديدة التي تضاف إلى بقية الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين بهدف تخفيف الأعباء والجهد عنهم مشيرة إلى أنه عبر تلك الخدمة يتم إيصال الراتب للمتقاعدين مقابل تعويض مادي بسيط يبلغ 400 ليرة يتم اقتطاعها من الراتب.

ولفتت سقر إلى أن المديرية تقدم العديد من الخدمات البريدية كإيداع وتوزيع البعائث والطرود البريدية داخل سورية وخارجها وإيداع وتوزيع البريد العاجل ودفع الحوالات البريدية الداخلية والفورية إضافة إلى خدمة العلب البريدية وخدمات السجل المدني والعدلي ودفع تعويضات العسكريين والصراف العقاري وأوراق اليانصيب.

وبينت سقر أن المديرية تقدم أيضاً رواتب المتقاعدين على نظام التأمين والمعاشات البالغ عددهم 1612 متقاعداً بكتلة مالية تقدر بـ 72 مليون ليرة إضافة إلى رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية البالغ عددهم 3400 متقاعد بكتلة مالية تبلغ 212 مليونا ًو147 ألف ليرة.

ويتبع لمديرية بريد حمص 34 مكتباً منها 12 مكتباً متوقفاً عن العمل بسبب التخريب الذي تعرضت له جراء الإرهاب وباقي المكاتب تعمل بجاهزية جيدة وتقدم كل الخدمات.