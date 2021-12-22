أطفال الحب والميلاد.. فعالية ترفيهية لأبناء الشهداء والجرحى في السويداء

السويداء-سانا

نظم فريق غراس التطوعي في السويداء اليوم فعالية ترفيهية لأبناء الشهداء والجرحى إضافة إلى الأطفال ذوي الإعاقة بمناسبة أعياد الميلاد.

وتضمنت الفعالية التي شارك فيها نحو 50 طفلاً مع ذويهم تحت عنوان “أطفال الحب والميلاد” عرضاً لشخصية بابا نويل ورسوماً على الوجوه وأسئلة ثقافية وأغاني مع تقديم الهدايا والحلويات للأطفال.

وأشارت ايفا عزي من مؤسسة فريق غراس في تصريح لمراسل سانا إلى أن الفعالية تأتي ضمن مبادرة “مجتمعي مسؤوليتي” بهدف إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال وكعربون وفاء لأبناء الشهداء والجرحى وكذلك تأكيداً على أهمية دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع.

ونوهت كل من خلود صالحة “زوجة شهيد” وسهام عامر بالفعالية التي تسهم بتعزيز المحبة ونشر معاني الفرح والسلام لهم ولأطفالهم.

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