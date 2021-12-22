حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية حتى ظهر اليوم

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا البعض منها في محافظتي ريف دمشق والسويداء سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد والضباب الكثيف.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها ظهر اليوم والتي تلقت سانا نسخة منها أن كل الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق عسال الورد رنكوس في منطقة يبرود سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وبالنسبة لمحافظة السويداء لفتت إدارة المرور إلى أن طرق “الكفر سهوة بلاط” و”السويداء ظهر الجبل المشنف” والطرق المؤدية إلى منطقة صلخد وقراها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب فيما عدا ذلك فإن كل طرق المحافظة سالكة ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق

والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث مبينة أنه يمكن الاتصال على الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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