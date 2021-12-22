تجهيز مخبر أمراض النبات بزراعة حماة يسرع اكتشاف ومعالجة الآفات

حماة-سانا

جهود كبيرة تبذلها دائرة وقاية النبات في مديرية زراعة حماة بهدف مكافحة الأمراض والآفات الحشرية التي تؤثر سلباً على إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية.

وأوضحت رئيسة الدائرة المهندسة رشا العلي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه تم توزيع الطعوم الخاصة بمكافحة فأر الحقل في المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً لهذه الآفة في بلدة حر بنفسه وسيتم توزيع طعوم جديدة في مناطق أخرى وخاصة مصياف وكفرزيتا مشيرة إلى أنه تم البدء بتوزيع الطعوم في هذا الشهر.

وتترافق عمليات التوزيع بحملات توعية للفلاحين المستهدفين تتضمن تعليمهم طرق استعمال الطعم ونثره في الحقل وكيفية التعامل مع هذه الآفة بشكل يضمن مكافحتها والقضاء عليها بشكل كامل.

وبينت العلي أن الدائرة ستقوم قريباً بافتتاح مخبر أمراض النبات الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الوسطى والذي سيشمل أيضاً الأمراض الفطرية على أن نتوسع به لاحقاً ليشمل الأمراض البكتيرية مشيرة إلى أن المخبر يتضمن تجهيزات كاملة من مخابر ومكبرات وأجهزة قياس (بي اتش) و(اوتوغلاف) وحاضنة ولا ينقصه سوى الكادر الاختصاصي العامل الذي سيتم فرزه للمخبر خلال الفترة القريبة وهذا سيسهم في الاستغناء عن إجراء التحاليل المطلوبة في مخابر دمشق واللاذقية وتوفير الأعباء المادية وعناء السفر والإسراع في اكتشاف الإصابات وتقديم العلاج المبكر لها.

وكانت دائرة وقاية النبات قد ساهمت خلال العام الجاري بمكافحة زهرة النيل بمساحة هكتار واحد في سد محردة إضافة إلى استئصال هذه الآفة في باب النهر بمركز مدينة حماة.

سالم الحسين

نشرة سانا الاقتصادية

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