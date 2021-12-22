قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 16 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات حزما شرق القدس المحتلة ويطا وسعير وبيت أمر في الخليل وقرية كفر نعمة غرب رام الله وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 16 منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين حيث أصيب فلسطيني واعتقل ثلاثة آخرون جراء اقتحامها فجر اليوم مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم وقرية حوسان غرب المدينة.

كما أصيب فلسطيني واعتقل ثلاثة آخرون جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم وقرية حوسان غرب المدينة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة شاب في رأسه واعتقال اثنين آخرين بالإضافة لاعتقال شاب من قرية حوسان بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

واستشهد فلسطيني مساء أمس متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

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