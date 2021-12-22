اجتماع أستانا السابع عشر حول سورية يتواصل والوفد السوري يعقد اجتماعاً مع الوفد الإيراني

نور سلطان- سانا

تتواصل في العاصمة الكازاخية نور سلطان لليوم الثاني أعمال الاجتماع الدولي السابع عشر حول سورية بموجب صيغة أستانا بعقد لقاءات بين مختلف الوفود المشاركة.

وبدأ وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين نشاطه اليوم بلقاء مع الوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة.

وتعقد الوفود الأخرى لقاءات ثنائية وثلاثية لتنسيق المواقف إزاء النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ليصار إلى صياغة البيان الختامي الذي يصدر قبل ظهر اليوم وينشر عبر الإنترنت دون عقد جلسة ختامية للاجتماع مراعاة للإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المتوقع عقد مؤتمرات صحفية منفردة لرؤساء بعض الوفود المشاركة بعد نشر البيان الختامي للاجتماع.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة سوسان عقد أمس اجتماعاً مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف واجتماعاً مع وفد الأمم المتحدة في إطار الاجتماع السابع عشر بصيغة أستانا الذي افتتح في العاصمة الكازاخية نور سلطان أمس.

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