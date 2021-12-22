ضمن أيام الفن التشكيلي السوري معرض جماعي لفرع الفنانين التشكيليين باللاذقية

اللاذقية-سانا

يجمع المعرض السنوي لفرع اتحاد الفنانين التشكيلين باللاذقية الذي يقام بدورته الرابعة ضمن احتفالية أيام الفن التشكيلي السوري بين تجارب لفنانين مخضرمين وأخرى للشباب في حوار فني بصري يغني ذائقة محبي التشكيل.

المعرض الذي يقام بالتعاون مع مديرية ثقافة اللاذقية حفل بمشاركة 55 فناناً قدموا 62 عملاً متنوعاً بين التصوير والنحت والحفر مع تعدد التقنيات بين الزيتي والإكريليك والمائي والباستيل في حين شكلت مادتا الخشب والحجر المادتين الأساسيتين في الأعمال النحتية.

رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين باللاذقية فريد رسلان المشارك بعمل يوثق للنمط المعماري القديم الخاص بمدينة اللاذقية نوه في تصريح لمراسلة سانا بالمشاركة الواسعة من قبل الفنانين وتنوع أعمالهم من حيث الموضوعات والأساليب والتقنيات المستخدمة مشيراً إلى الحضور اللافت للفنانين المنتسبين حديثاً للاتحاد والذين يرفدون الفرع بنتاجاتهم ما يساعدهم برأيه على تطوير أنفسهم والمساهمة في الحراك التشكيلي.

النحات زهير خليفة شارك بعملين إحدهما من مادة الحجر أعطاه فلسفة خاصة بها وآخر من مادة خشب البلوط العتيق عمرها أكثر من 300 عام شكله على هيئة طائر يرمز للهجرة واصفاً المعرض بالطقس الاجتماعي الجميل لأنه يسمح بالاطلاع على الأفكار والتجارب الجديدة وتطويرها وإظهار قدرة كل فنان على ملامسة قضايا الإنسانية.

النحات محمد بعجانو المشارك في المعرض بمنحوتة تجسد ثوراً من الحجر الرملي رأى أن عرض التجارب الفنية المختلفة أمام الجمهور يسهل عليه قراءتها واصفاً تكريمه ضمن احتفالية أيام الفن التشكيلي لهذا العام باللفتة الجميلة في حياته والذي يمثل حالة من التقدير والاحترام لعطاء الفنان وتجربته.

الفنانة التشكيلية لينا ديب شاركت بعمل يصور لنساء متأملات ومترقبات بلباس تقليدي يحمل ألوان الطبيعة ونوهت بقدرة الفنان السوري على الاستمرار في عطائه رغم كل الصعوبات والتواجد على الساحة الفنية التشكيلية السورية والعالمية.

من جهته اعتبر النحات نزار سعود المشارك بعملين من خشب البلوط صوراً الحصان برمزيته الأصيلة أن المعرض الجماعي يتيح للفنان التواجد في الساحة الفنية وعرض نتاجه وايصال رسالته إلى الجمهور والنقاد على حد سواء بما يسهم في خلق حالة من التآلف والتلاقي في الأفكار الفنية.

الفنانة التشكيلية نجود سعيد المشاركة بعمل يصور للانفعالات والضغوط التي يعيشها الإنسان أكدت أهمية احتضان التجارب الجديدة وما يمكن أن تقدمه من أفكار حديثة تخلق مع تجارب الفنانين المخضرمين حالة من الغنى الفني البصري.

ويستمر المعرض الذي شهد افتتاحه حضوراً كبيراً من الفنانين ومحبي الفن التشكيلي حتى الخميس القادم.

فاطمة ناصر