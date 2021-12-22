رصد 126 خرقاً جديداً للعدوان السعودي على الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي اليوم 126 خرقاًً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية وست هجمات لطيران العدوان التجسسي وتحليقاً مكثفاً وقصفاً مدفعياً وبمختلف الأعيرة النارية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.