نحن نصف وجه القمر.. احتفالية في السويداء بمناسبة اليوم العربي للأطفال ذوي الإعاقة

السويداء -سانا

بمناسبة اليوم العربي للأطفال ذوي الإعاقة أقامت مديريتا ثقافة الطفل في وزارة الثقافة وثقافة السويداء احتفالية على مسرح قصر الثقافة في المدينة بعنوان “نحن نصف وجه القمر”.

الاحتفالية التي شارك فيها نحو 50 طفلاً تضمنت عرضاً راقصاً لفرقة شهرزاد للفنون المسرحية وفقرات مسرحية متعددة لطلاب معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية ومعهد بسمة أمل ومركز الفرح لمتلازمة داون وفقرة موسيقية لطلاب مكفوفين.

وكرم خلال الاحتفالية الأطفال الفائزون من السويداء على مستوى الجمهورية بمسابقة الرسم “إرادتي قوتي” التي أقامتها مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية.

وافتتح على هامش الاحتفالية معرض فني لعشرة أطفال من ذوي الإعاقة ضم حوالي 15 لوحة صغيرة مرسومة بألوان الباستيل والمائي تناولت موضوعات تتعلق بالطبيعة والرسوم الكرتونية.

وأشارت منسقة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة ديالا الملحم خلال كلمة إلى أن الاحتفالية تأتي بهدف زيادة الوعي الأسري والاجتماعي الرسمي والخاص في التعامل مع شريحة ذوي الإعاقة بما يعزز من اندماجهم في مختلف القطاعات وثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.

وتحدثت المشرفة على المعرض علا معروف في تصريح لمراسل سانا عن ضرورة تشجيع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة وتحفيزها والعمل لتنميتها وتطويرها نحو الأفضل.

وأشارت هزار أبو فخر مدربة لغة إشارة في معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية إلى أنه تم التنسيق مع أحد المخرجين لتدريب الطلاب بالمعهد لتقديم فقرة مسرحية بالاعتماد على لغة الجسد والإشارة والايماءات.

عمر الطويل