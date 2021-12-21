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واحدة من كل 3 إصابات بكوفيد19 في باريس مرتبطة بأوميكرون

2021-12-21

باريس-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال اليوم أن الفحوصات الطبية اظهرت أن واحدة من كل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في العاصمة باريس مرتبطة بمتحور أوميكرون.

ونقلت وسائل إعلام عن أتال قوله إن نسبة الإصابات بمتحور أوميكرون كانت تمثل عشرة بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي لكننا قد نكون تجاوزنا ذلك وربما بفارق كبير في مناطق معينة ولا سيما في إيل دو فرانس وخصوصاً باريس.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن السبت الماضي أن ما بين سبعة وعشرة بالمئة من إصابات فيروس كورونا الجديدة في فرنسا قد تكون بالمتحور أوميكرون.

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