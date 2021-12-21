الصحة الروسية تكشف عن لقاحين فعالين ضد (أوميكرون)

موسكو-سانا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن التطعيم بلقاحي “سبوتنيك في” و”سبوتنيك لايت” يساعد على الحماية من فيروس كورونا بما في ذلك سلالة أوميكرون.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن موراشكو قوله اليوم إن التطعيم بلقاح سبوتنيك في وإعادة التطعيم بلقاح سبوتنيك لايت يمكن أن يمنع ويحمي السكان بشكل كبير من عدوى كورونا بما في ذلك متحور أوميكرون مشيراً إلى أن الوزارة درست صفات تفشي المتحور الجديد في إفريقيا.

وكان وزير الابتكار والتكنولوجيا في صربيا نيناد بوبوفيتش اعتبر أن لقاح سبوتنيك في الروسي هو الأكثر فعالية ضد متحور أوميكرون مبيناً أنه استند في استنتاجه على أبحاث علمية.

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