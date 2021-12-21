صباغ: أهمية توطيد العلاقات بين مجلسي الشعب والدوما

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم وفداً برلمانياً روسياً برئاسة ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما أن العلاقات بين سورية وروسيا الاتحادية تاريخية ومتجذرة ومتجددة على الدوام وازدادت قوة خلال التعاون في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.

وثمن صباغ خلال اللقاء الدور الكبير الذي قامت به روسيا إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب ودعمها لصمود الشعب السوري معرباً عن أمله بتعزيز الزيارات البرلمانية وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين مجلسي الشعب والدوما الروسي.

ولفت صباغ إلى أهمية التغلب على الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي طالت مختلف مناحي الحياة المعيشية للمواطن السوري من غذاء ودواء وغيرهما مبيناً أن المجلس أقر العديد من التشريعات لدعم الاستثمارات ومنها قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم تسهيلات واسعة لجذب المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الدول ولا سيما الصديقة لسورية.

من جانبه أكد سابلين استمرارية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها ومنها الجهود المبذولة لإقامة علاقات مباشرة بين الأقاليم في روسيا الاتحادية والمحافظات السورية معرباً عن أمله بمشاركة سورية من خلال وفد برلماني بصفة مراقب في أعمال الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأشار أعضاء الوفد الروسي إلى دور تعليم اللغة الروسية في المدارس السورية في عملية تعزيز العلاقات بشكل أكبر بين البلدين داعين إلى الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال إعادة الإعمار والانشاءات العامة.

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